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В Нижнем Тагиле вышедший покурить в подъезд мужчина выпал из окна
Происшествия
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Накануне в Нижнем Тагиле на Тагилстрое из окна третьего этажа на козырек подъезда выпал мужчина. Он остался жив, однако в результате падения повредил себе ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Спустить мужчину помогли спасатели.
Как рассказали в МБУ «Центр защиты населения», мужчина, будучи в состоянии опьянения, решил выйти покурить в подъезд. Однако в какой-то момент, предположительно, он потерял равновесие и выпал из окна.
Как рассказали в МБУ «Центр защиты населения», мужчина, будучи в состоянии опьянения, решил выйти покурить в подъезд. Однако в какой-то момент, предположительно, он потерял равновесие и выпал из окна.
«К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где спасатели при помощи специальных носилок эвакуировали мужчину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи»,
– рассказали спасатели.
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
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