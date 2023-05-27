В Нижнем Тагиле вышедший покурить в подъезд мужчина выпал из окна





– рассказали спасатели. «К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где спасатели при помощи специальных носилок эвакуировали мужчину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи»,

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Нижнем Тагиле на Тагилстрое из окна третьего этажа на козырек подъезда выпал мужчина. Он остался жив, однако в результате падения повредил себе ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Спустить мужчину помогли спасатели.Как рассказали в МБУ «Центр защиты населения», мужчина, будучи в состоянии опьянения, решил выйти покурить в подъезд. Однако в какой-то момент, предположительно, он потерял равновесие и выпал из окна.