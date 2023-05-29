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В свердловском поселке Красногвардейский вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Скрин из видео: Константин Трофимов
Сегодня утром, 1 июня, в поселке Красногвардейский Артемовского городского округа Свердловской области вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил глава округа Константин Трофимов в своем телеграм-канале.
По его словам, пожарные машины прибыли к месту происшествия через десять минут после сообщения о пожаре.
Он также пообещал, что погорельцам будет оказана всесторонняя помощь со стороны администрации городского округа. По данным издание «Егоршинские вести», в результате пришествия сгорело несколько домов.
«Очередное нарушение пожарной безопасности привело к пожару в поселке Красногвардейский. Пожар локализован. Пострадавших нет»,
– написал Трофимов.
По его словам, пожарные машины прибыли к месту происшествия через десять минут после сообщения о пожаре.
Он также пообещал, что погорельцам будет оказана всесторонняя помощь со стороны администрации городского округа. По данным издание «Егоршинские вести», в результате пришествия сгорело несколько домов.
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