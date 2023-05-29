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На борту «Уральских авиалиний» скончалась 46-летняя женщина
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В минувшую среду, 31 мая, на борту «Уральских авиалиний» скончалась 46-летняя женщина. Известно, что самолет следовал из Сочи в Челябинск. Причины смерти не уточняются. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.
Сейчас ведомство намерено проверить исполнение законодательство при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.
По данным «КП-Екатеринбург», женщина скончалась в 15.30 за 25 минут до приземления самолета в аэропорту Челябинска.
«На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании «Уральские авиалинии», скоропостижно скончалась женщина, 1977 года рождения»,
– сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Сейчас ведомство намерено проверить исполнение законодательство при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.
По данным «КП-Екатеринбург», женщина скончалась в 15.30 за 25 минут до приземления самолета в аэропорту Челябинска.
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