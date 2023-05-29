



сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании «Уральские авиалинии», скоропостижно скончалась женщина, 1977 года рождения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую среду, 31 мая, на борту «Уральских авиалиний» скончалась 46-летняя женщина. Известно, что самолет следовал из Сочи в Челябинск. Причины смерти не уточняются. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.Сейчас ведомство намерено проверить исполнение законодательство при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.По данным «КП-Екатеринбург», женщина скончалась в 15.30 за 25 минут до приземления самолета в аэропорту Челябинска.