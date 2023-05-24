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Семь пожаров на площади 153 гектара потушили в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области потушили семь лесных пожаров на общей площади 153 гектара. Еще 22 природных пожара, по данным на 1 июня 08.00, продолжают действовать на площади 5 тысяч гектаров.
Как сообщает департамент информационной политики, из 22 пожаров удалось локализовать 13 на площади 4,3 тысячи гектара. Из них самые крупные:
– в Гаринском городском округе на площади 2950 гектаров;
– в Сосьвинском городском округе на площади 1264 гектара;
– в Ивдельском городском округе на площади 440 гектаров.
Также телеграм-канал «Не для протокола» упоминает крупные пожары рядом с поселком Махнево в Алапаевском районе, где горят 331 гектар леса. Утверждается, что там пожары не локализованы.
Борьбу со стихией продолжают вести около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, в том числе авиация.
Как сообщает департамент информационной политики, из 22 пожаров удалось локализовать 13 на площади 4,3 тысячи гектара. Из них самые крупные:
– в Гаринском городском округе на площади 2950 гектаров;
– в Сосьвинском городском округе на площади 1264 гектара;
– в Ивдельском городском округе на площади 440 гектаров.
Также телеграм-канал «Не для протокола» упоминает крупные пожары рядом с поселком Махнево в Алапаевском районе, где горят 331 гектар леса. Утверждается, что там пожары не локализованы.
«Площадь пожаров во всех трех территориях увеличилась после планового контролируемого отжига, который продолжают применять спасатели»,
– утверждает близкий к власти источник.
Борьбу со стихией продолжают вести около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, в том числе авиация.
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