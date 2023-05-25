Лесные пожары продолжают полыхать в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на утро 31 мая зафиксировано 19 лесных пожаров. Их площадь составляет 3,8 тысячи гектаров.В департаменте информполитики региона рассказали, что за сутки в регионе ликвидировали 15 природных пожаров, в том числе в Алапаевском районе (62 гектара), Березовском ГО (девять гектаров), Первоуральске (15 гектаров), Екатеринбурге (4,4 гектара) и Талицком ГО (один гектар.Из действующих сейчас 19 лесных пожаров локализовано 10 возгораний на площади 1,3 тысяч гектаров. Среди них – пожары в Сосьвинском ГО (1,2 тысячи гектаров), Сысертском ГО (58 гектаров), Верхней Пышме (24 гектара), Сухом Логу (10 гектаров), Верхотурском (10 гектаров) и Асбестовском ГО (10 гектаров).Не локализованы девять природных пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров.