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В Свердловской области мужчину насмерть сбило дрезиной
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ивделе мужчину насмерть сбило дрезиной. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел на перегоне станции Ивдель 2 – Першино. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Серовская транспортная прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел на перегоне станции Ивдель 2 – Першино. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Серовская транспортная прокуратура проводит проверку.
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