В Свердловской области мужчину насмерть сбило дрезиной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ивделе мужчину насмерть сбило дрезиной. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Инцидент произошел на перегоне станции Ивдель 2 – Першино. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Серовская транспортная прокуратура проводит проверку.