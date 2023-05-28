Супружеская пара пострадала при пожаре в свердловской деревне Беляковка





– рассказали в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО. «Пошла посмотреть, что случилось. Открыв дверь в крытый двор, обнаружила возгорание. Домочадцы своими силами попытались потушить огонь. В результате пожара хозяйка дома, 1965 года рождения, получила термические ожоги верхних и нижних конечностей II степени (5% тела). Так же в пожаре пострадал ее муж, 1964 года рождения. Он получил термический ожог спины I степени (6% тела)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Супружеская пара пострадала при пожаре в деревне Беляковка Горноуральского городского округа Свердловской области. Возгорание произошло во дворе частного дома, когда хозяева спали. Женщина услышала какой-то шум и проснулась.В результате огонь уничтожил кровлю, чердачное перекрытие, а также повредил стены и домашние имущество. Площадь пожара составила 148 квадратных метров. Предполагаемая причина – неисправность электропроводки.До прибытия пожарных подразделений с огнем боролась добровольная пожарная дружина деревни.