На свердловских трассах ночью машины насмерть сбили лося и двух косуль



Фото: УГИБДД по Свердловской области





– отметили в ГИБДД. «ДТП с дикими животными происходят в основном на загородных трассах, которые проходят вблизи лесных массивов. Пик активности животных приходится на рассвет и на закат. Поэтому при движении по трассам в темное или сумеречное время суток двигайтесь с особой бдительностью и с безопасной скоростью, которая позволит в любой момент принять меры к остановке»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области минувшей ночью произошли три ДТП с участием диких животных. Звери погибли, а в одной из аварии пострадали два человека.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, два ДТП произошли на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган, а третье – на трассе Екатеринбург – Тюмень.На 37-м километре трассы Екатеринбург – Курган, в Белоярском районе, автомобиль Lifan врезался в лося. В ДТП пострадали два человека: женщина-водитель 2001 года рождения и пассажир 2002 года рождения. Машина получил серьезные механические повреждения. Лось от полученных травм скончался.Остальные аварии произошли в Каменском и Богдановичском районах – водители сбили косуль. Животные погибли.