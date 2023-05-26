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В Екатеринбурге на девочку чуть не упала сорванная ветром оконная рама

10.54 Вторник, 30 мая 2023
Происшествия
Скриншот видео Е1.RU
На улице Донбасской в Екатеринбурге ветер вырвал раму из остекления балкона. Она чуть не упала на ребенка.

Инцидент произошел вечером 29 мая. Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца, раму вырвало сильным ветром. Стеклопакет упал на парковку дома на улице Донбасской, 21, где за секунду до этого проезжала девочка на самокате.

О причинах падения оконной рамы пока ничего неизвестно. Возможно, окно было открыто, и створку оторвало сильным ветром.

Добавим, что ГУ МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение о шквальном ветре в Екатеринбурге и Свердловской области.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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14:56 Тело пропавшей в Первоуральске женщины нашли на Волчихинском водохранилище
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