Легковушка сбила двух мальчиков на самокатах в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель ВАЗ сбила двух мальчиков на самокатах. ДТП произошло вчера в 15.50 на улице Шевченко.По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории сбила двух мальчиков, передвигающихся по тротуару на самокатах.В результате ДТП мальчиков 13 и 14 лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем легковушки находилась 36-летняя женщина со стажем вождения 11 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась три раза.