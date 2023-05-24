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Легковушка сбила двух мальчиков на самокатах в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель ВАЗ сбила двух мальчиков на самокатах. ДТП произошло вчера в 15.50 на улице Шевченко.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории сбила двух мальчиков, передвигающихся по тротуару на самокатах.
В результате ДТП мальчиков 13 и 14 лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем легковушки находилась 36-летняя женщина со стажем вождения 11 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась три раза.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории сбила двух мальчиков, передвигающихся по тротуару на самокатах.
В результате ДТП мальчиков 13 и 14 лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем легковушки находилась 36-летняя женщина со стажем вождения 11 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась три раза.
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