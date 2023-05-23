В Верхней Пышме под колёсами автобуса погиб ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жуткая трагедия произошла сегодняшним вечером на одной из улиц Верхней Пышмы. Там под колёса автобуса попала маленькая девочка.На данный час известно, что наезд общественного транспортного средства на маленькую пешеходку произошёл сегодня, 29 мая, в 17:04 на Успенском проспекте. Девочка, которой на вид не более 10 лет, переходила улицу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Но и это её не спасло от излишне торопливого водителя автобуса, который вывернул с улицы Огнеупорщиков, не дождавшись, когда ребёнок покинет проезжую часть. Девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.Ещё не известна личность погибшего ребёнка. Её пытаются установить представители правоохранительных органов и сообщить о случившемся родителям.