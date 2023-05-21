Жители многоквартирного дома в Берёзовском боятся взлететь на воздух

«В основном сосредоточен запах у четвертого подъезда. Люди бьют тревогу; почему не могут обнаружить утечку – для меня загадка», — пишет одна из жительниц дома №22 по Театральной улице.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вот уже несколько дней жители большого дома на улице Театральной в городе Берёзовском чувствуют сильный запах газ. Но приезжающие на их вызовы представители соответствующей службы утечки газа не обнаруживают и уезжают, оставляя граждан встревоженными.Первый раз сильный запах газа жители дома №22 на улице Театральной почувствовали в вечер выходного дня. Аварийная служба Горгаза приехала на вызов, но уехала ни с чём. Ночью аварийщикам пришлось выезжать по тому же адресу ещё раз — запах был таким нестерпимым, что жители в некоторых квартирах дома не могли уснуть. Повторная проверка, впрочем, тоже утечек не выявила. А на следующий день неприятный запах стал таким сильным, что чувствовался уже во дворе дома.Своими тревогами встревоженные жильцы «пахучего» дома поделились в ВК-группе местного издания «Новости золотого города». Они пишут, что о предполагаемой утечке газа сообщили не только в аварийную службу. В курсе ситуации МЧС, полиция, пожарные. Но запаха от этого меньше не становится.Опасения березовчан не напрасны. В российских городах частенько происходят «хлопки», причиной которых официально объявляется утечка бытового газа. Так, один из последних таких случаев произошёл в Краснодаре на прошлой неделе. И хоть в этот раз обошлось без жертв, многие жители краснодарского дома полностью лишились своего имущества.