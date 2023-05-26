При перевозке в Екатеринбург погибла лисица петербургского приюта-питомника





– рассказали в сообществе питомника. «Получателю на вопрос, что произошло, водитель ответил, что она была самая буйная и от него ничего не зависит. Духота, закрытый багажник, никакого контроля в дороге. Полнейшая безответственность! Выжившие лисы еле дышали, были голодные и не могли напиться в течение часа»,





– заявила одна из девушек. «У нас пес тоже умер у них в доставке с Питера до Москвы даже не смотрели за ним, только перед самой Москвой начали звонить, что он не встаёт, а он уже умер. Слов нет»,





– написала другая женщина. «Мой пес ехал тем же рейсом! Умер через два часа! Со всеми симптомами перегрева и обезвоживания! Мои попытки реанимации не помогли, до больницы не успели доехать!»,





– утверждает мужчина. «Я тоже отправлял птиц не кормили и не смотрели за ними. В итоге все птицы умерли. Даже ничего не говорили мне. Заказчику отдали птиц он открывает, а там вся птица мертвая»,





– написал представитель компании-перевозчика. «Лисы в количестве трёх штук были переданы к перевозке в собственных клетках не соответствующих размерам животных, на что при контроле автомобиля в пути мы обратили внимание и сняли видео как наглядный материал для водителей и менеджеров о том, что в таких клетках нельзя принимать животных к перевозке. Двое из трех питомцев благополучно добрались до получателя»,





– подытожил представитель компании. «Предлагаем дождаться результатов официального посмертного вскрытия, чтобы быть уверенными в причинах и следствии произошедшего»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Петербургский приют-питомник, отправивший в Екатеринбург трех лисиц, обвинил компанию-перевозчика в гибели одной лисы, которая не смогла пережить долгую дорогу. Заводчики уверены, что лисиц не поили и не кормили, а перевозчик объяснил это тем, что им было запрещено открывать переноски.Все произошло с период с 23 на 25 мая, когда лисиц везли из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. По словам заводчиков, лисы ехали отдельно в своих переносках, в каждой из которых были миски для воды и еды, а водитель обещал поить и кормить животных, но по прибытию лисиц в уральской столице выяснилось, что живыми доехали только двое. Со слов представителей питомника, лисы приехали обезвоженными.Помимо этого, со слов заводчицы лисиц, при попытке разъяснить ситуацию, водитель ее послал и бросил трубку, после этого, как утверждается, ей не удавалось до него дозвониться.В комментариях под постом несколько человек заявили, что они тоже столкнулись с гибелью питомцев после перевозки данной компанией.Перевозчик также ответил заводчикам в комментариях и выразил соболезнования, заявив, что компания делает все возможное для того, чтобы перевозка питомцев происходила в лучших условиях.Он подчеркнул, что отправитель является постоянным заказчиком компании, и заявил, что предыдущие перевозки происходили без нареканий. В самом посте с обвинениями заводчики также утверждали, что не один год пользовались услугами перевозчика и раньше таких ситуаций с гибелью животных у них не было.Кроме этого, он добавил, что по указанию отправителя и в соответствии с тем, что лисы – дикие, и это может быть небезопасно для животных и людей, – тару отправителя открывать было нельзя.Представитель перевозчика также обвинил заказчика перевозки в безапелляционной травле компании и ее сотрудников в социальных сетях и заявил, что компания готова нести наказание по всей строгости закона, в случае если вина перевозчика будет доказана.