В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека





– говорится в сообщении ведомства. «По предварительным данным, утром на железнодорожных путях вблизи поселка Гагарский Белоярского района Свердловской области поездом смертельно травмирован мужчина. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 мая, в Свердловской области вблизи поселка Гагарский Белоярского района местные под поезд попал мужчина. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По факту произошедшего была организована доследственная проверка по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место происшествия выезжал Свердловский транспортный прокурор.