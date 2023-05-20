Возрастное ограничение 18+

В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека

14.11 Воскресенье, 28 мая 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 мая, в Свердловской области вблизи поселка Гагарский Белоярского района местные под поезд попал мужчина. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительным данным, утром на железнодорожных путях вблизи поселка Гагарский Белоярского района Свердловской области поездом смертельно травмирован мужчина. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось»,

– говорится в сообщении ведомства.


По факту произошедшего была организована доследственная проверка по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место происшествия выезжал Свердловский транспортный прокурор.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На свердловской станции Монзино под поезд попала 37-летняя женщина
20 мая 2023
После смерти екатеринбуржца, которого ударил охранник, возбудили уголовное дело
23 мая 2023
После гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке Ертарский возбудили уголовное дело
21 мая 2023
На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
27 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:51 В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются грозы и порывистый ветер
16:57 При перевозке в Екатеринбург погибла лисица петербургского приюта-питомника
15:55 Свердловскстат заявил о средней зарплате в 60,7 тысячи рублей в регионе
14:49 Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка
14:11 В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека
13:14 В свердловском селе Тарасково при пожаре погибли четыре человека
12:15 Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте
11:30 В екатеринбургском метро пассажир упал на пути
10:51 В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров
09:53 Выпавший из окна в Березовском двухлетний мальчик скончался в больнице
20:59 Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
18:09 В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»
17:45 Силовики устроили рейд по точкам питания уральской столицы
16:55 В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть
15:41 В Березовском двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа
15:03 В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов
14:19 «Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября
13:26 Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая
12:17 В Тавде проверят местное кафе после массового отравления посетителей
11:33 В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией
10:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров
09:10 На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
21:03 Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского
20:31 Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате
20:04 Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих
19:30 Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
18:07 Греф назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России
17:34 Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»
16:23 Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель
15:34 Губернатор Кондратьев подтвердил падение двух беспилотников утром в Краснодаре
15:06 Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троицу» Рублева передадут в храм Христа Спасителя
13:49 Жители Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против перекрытия другой дороги
12:54 В Новосибирске мобилизованный получил пять лет колонии за побег из палаточного лагеря
11:56 Глава Ижевска Бекмеметьев объявил о своей отставке
10:03 В центре Краснодара произошел взрыв
17:40 В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
16:58 В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма
12:37 В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
11:47 В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
10:19 Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
12:07 Третьяковка отказалась передать РПЦ икону Рублева на праздник Троицы
11:18 В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник провалился под землю
10:51 Суд изъял у магаданского полицейского, обвиняемого во взятках, квартиру за 7,7 миллионов рублей
09:47 Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске
Все новости России и мира
17:51 В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются грозы и порывистый ветер
16:57 При перевозке в Екатеринбург погибла лисица петербургского приюта-питомника
15:55 Свердловскстат заявил о средней зарплате в 60,7 тысячи рублей в регионе
14:49 Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка
14:11 В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека
13:14 В свердловском селе Тарасково при пожаре погибли четыре человека
12:15 Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте
11:30 В екатеринбургском метро пассажир упал на пути
10:51 В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров
09:53 Выпавший из окна в Березовском двухлетний мальчик скончался в больнице
20:59 Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
18:09 В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»
17:45 Силовики устроили рейд по точкам питания уральской столицы
16:55 В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть
15:41 В Березовском двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа
15:03 В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов
14:19 «Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября
13:26 Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая
12:17 В Тавде проверят местное кафе после массового отравления посетителей
11:33 В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией
10:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров
09:10 На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
21:03 Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского
20:31 Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате
20:04 Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих
19:30 Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK