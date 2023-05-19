В свердловском селе Тарасково при пожаре погибли четыре человека





– написал Вячеслав Тюменцев. «В огне погибли 4 человека – все взрослые: женщина 1973 года рождения, трое мужчин 1974, 1982, 1990 годов рождения. Причину пожара выясняют следственные органы, которые работают на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ночь с 26 на 27 мая в селе Тарасково Новоуральского округа при пожаре погибли четыре человека. Об этом заявил глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев на своей странице во «ВКонтакте».Сообщается, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. От огня также частично пострадал соседний дом, в котором проживала семейная пара. В ту же ночь мэр Новоуральска дал поручение выделить им жилье и в 06.00 они смогли заехать в комнату в новом доме.