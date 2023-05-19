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Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана*. Также очевидцы сообщили, что узнали политика в мужчине, который ходил возле машины после аварии.
О самом происшествии сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник. В полиции подтвердить или опровергнуть информацию не смогли. Однако в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что пострадавших в ДТП, о котором идет речь, нет.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
О самом происшествии сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник. В полиции подтвердить или опровергнуть информацию не смогли. Однако в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что пострадавших в ДТП, о котором идет речь, нет.
«В данном дорожном происшествии никто не пострадал, машины получили механические повреждения. В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП»,
– сказали в пресс-группе.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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