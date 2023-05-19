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Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте

12.15 Воскресенье, 28 мая 2023
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана*. Также очевидцы сообщили, что узнали политика в мужчине, который ходил возле машины после аварии.

О самом происшествии сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник. В полиции подтвердить или опровергнуть информацию не смогли. Однако в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что пострадавших в ДТП, о котором идет речь, нет.

«В данном дорожном происшествии никто не пострадал, машины получили механические повреждения. В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП»,

– сказали в пресс-группе.


*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:49 Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка
14:11 В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека
13:14 В свердловском селе Тарасково при пожаре погибли четыре человека
12:15 Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте
11:30 В екатеринбургском метро пассажир упал на пути
10:51 В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров
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20:59 Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
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17:45 Силовики устроили рейд по точкам питания уральской столицы
16:55 В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть
15:41 В Березовском двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа
15:03 В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов
14:19 «Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября
13:26 Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая
12:17 В Тавде проверят местное кафе после массового отравления посетителей
11:33 В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией
10:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров
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