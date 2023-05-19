Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте





– сказали в пресс-группе. «В данном дорожном происшествии никто не пострадал, машины получили механические повреждения. В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана*. Также очевидцы сообщили, что узнали политика в мужчине, который ходил возле машины после аварии.О самом происшествии сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник. В полиции подтвердить или опровергнуть информацию не смогли. Однако в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что пострадавших в ДТП, о котором идет речь, нет.