В екатеринбургском метро пассажир упал на пути





– рассказал директор метрополитена Андрей Панаиотиди порталу «Е1». «Пассажир упал на путь, сам подняться не смог. Снимали напряжение, пассажира подняли. Сейчас подаем напряжение, встаем в график»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на станции метро ««Геологическая» на пути упал один из пассажиров. Из-за этого между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологическая» на непродолжительное время был задержан поезд.Как передает сообщество «Инцидент Екатеринбург», очевидцы видели, как в метро на носилках несли мужчину.На момент публикации движение в метро уже восстановлено.