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В екатеринбургском метро пассажир упал на пути
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Сегодня в Екатеринбурге на станции метро ««Геологическая» на пути упал один из пассажиров. Из-за этого между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологическая» на непродолжительное время был задержан поезд.
Как передает сообщество «Инцидент Екатеринбург», очевидцы видели, как в метро на носилках несли мужчину.
На момент публикации движение в метро уже восстановлено.
«Пассажир упал на путь, сам подняться не смог. Снимали напряжение, пассажира подняли. Сейчас подаем напряжение, встаем в график»,
– рассказал директор метрополитена Андрей Панаиотиди порталу «Е1».
Как передает сообщество «Инцидент Екатеринбург», очевидцы видели, как в метро на носилках несли мужчину.
На момент публикации движение в метро уже восстановлено.
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