В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть





– заявили в мэрии. «В оперативном порядке был направлен заказ-наряд в "Спецавтобазу" для организации выезда бригады по отлову животных в течение суток. Данный адрес поставлен на контроль»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В СНТ «Рассвет» под Екатеринбургом, в районе 17-го километра Челябинского тракта, 25 мая стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть. Ее увезли на скорой в больницу в бессознательном состоянии. Сообщается, что женщина потеряла много крови.Об этом порталу «Е1» рассказала местная жительница. По ее словам, она уже обращалась в «Спецавтобазу» по поводу отлова бродячей стаи. В организации ей ответили, что срок исполнения заявки – 30 дней. Женщина пыталась ускорить процесс через администрацию города, откуда ее направили в комитет по экологии, куда дозвониться не удалось.В администрации журналистам заявили, что в комитет по экологии и природопользованию уже поступило обращение по вопросу отлова агрессивных собак, и пообещали, что вопрос решится в течение суток.