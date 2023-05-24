На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вчера около 23.40 на Сибирском тракте.По предварительным данным, водитель иномарки ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Варшавской в сторону Курганской и сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.В результате ДТП 44-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Volkswagen Polo находился 22-летний мужчина. Он пояснил, что ехал по Сибирскому тракту со скоростью около 60 км/ч. Неожиданно на дорогу вышел мужчина. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.По факту ДТП проводится расследование.