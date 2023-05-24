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На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вчера около 23.40 на Сибирском тракте.
По предварительным данным, водитель иномарки ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Варшавской в сторону Курганской и сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП 44-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Volkswagen Polo находился 22-летний мужчина. Он пояснил, что ехал по Сибирскому тракту со скоростью около 60 км/ч. Неожиданно на дорогу вышел мужчина. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По факту ДТП проводится расследование.
По предварительным данным, водитель иномарки ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Варшавской в сторону Курганской и сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП 44-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Volkswagen Polo находился 22-летний мужчина. Он пояснил, что ехал по Сибирскому тракту со скоростью около 60 км/ч. Неожиданно на дорогу вышел мужчина. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По факту ДТП проводится расследование.
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