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Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате

20.31 Пятница, 26 мая 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Мальчик на самокате попал в дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц Екатеринбурга. И хоть удар был достаточно сильным, ребёнок отделался лёгкой травмой.

ДТП с участием малолетнего «гонщика» произошло в четверг, 25 мая. Ребёнок на детском самокате начал пересекать проезжую часть, не убедившись, что нет приближающегося транспорта. К тому же он выбрал не лучшее место для этого манёвра — в нескольких метрах была «зебра», но мальчишка не стал утруждать себя тем, чтобы доехать до неё. В итоге водитель легкового автомобиля не успел вовремя затормозить и бампером «поддел» самокатчика, да так, что тот полетел на асфальт.

Как сообщается, потерпевшему мальчику 10 лет. С места происшествия он был доставлен в больницу, где у него диагностировали ушиб ноги (на ролике с видеорегистратора видно, что поднявшийся с тротуара мальчик прихрамывает). Но госпитализация не понадобилась, ребёнка из больницы отправили домой.

Серьёзность проблемы с самокатами в России видна хотя бы по частоте сообщений о похожих инцидентах в разных городах. Так, примерно в то же время, когда под машину угодил 10-летний мальчик на самокате в уральской столице, его ровесник — и тоже на самокате — пострадал на дороге в столице российской. Москвич отделался ссадинами и ушибами. А вечером того же дня под машину угодил 13-летний мальчик на самокате в Калужской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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