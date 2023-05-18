ГИБДД Свердловской области поделилась печальной статистикой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Главное управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Свердловской области обнародовала информацию о количестве ДТП с участием пешеходов, произошедшие за 5 месяцев текущего года. Цифры это довольно печальные.По данным областной Госавтоинспекции, в 2023 году на территории Свердловской области произошло 271 дорожно-транспортных происшествий, в которых так или иначе оказались замешаны пешие граждане. В 19 из этих случаев наезд на прохожего транспортным средством заканчивался гибелью человека. Во всех остальных не обошлось без травм. Печаль вызывает и то, что в 101 случае наезд на человека происходил на размеченном для перехода проезжей части участке дороги, на так называемой «зебре», что можно расценивать как крайне безалаберное отношение водителей к правилам дорожного движения.Сейчас, когда в Свердловской области установилась по-летнему знойная погода, можно ожидать роста ДТП с участием пешеходов — разморенные жарой люди теряют бдительность, находятся они при этом за рулём или участвуют в уличном движении «на своих двоих».