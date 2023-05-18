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Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге спасли 13 человек, кота и попугая

12.58 Пятница, 26 мая 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в пятиэтажке на улице Академика Бардина в Екатеринбурге сгорели шесть балконов. Из дома спасли 13 человек, еще 47 – эвакуировали. Также огнеборцы спасли кота и попугая.

Сообщение о пожаре поступило в 00.10. В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 40 квадратных метров сгорели балконы и оконные рамы на третьем, четвертом и пятом этажах, также огонь повредил вещи и внутреннюю отделку одной из квартир. До прибытия пожарных эвакуировались 47 человек.

В тушении пожара участвовал 31 огнеборец. По лестничным маршам с помощью масок «самоспасатель» спасли 10 человек, в том числе трех детей. Из окна четвертого этажа пожарные спасли еще трех человек.


Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


«Мы привыкли, что пожарные спасают людей с помощью автолестницы или спасустройства, подключенного к дыхательному аппарату, но сегодня ночью огнеборцы спасли трех человек из окна четвертого этажа многоквартирного дома комбинированным способом. Это когда пожарный поднимается по трёхколенной лестнице со штурмовкой в руке в окно третьего этажа, и уже на четвертый этаж поднимается по штурмовой лестнице. Такой способ достаточно редко используется на пожарах, но, как мы видим, люди спасены, а значит пожарные не зря изучают его»,

– отметили в МЧС.


Помощь спасателей также понадобилась питомцам. Огнеборцы спасли кота, проведя ему искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, и одного попугая. Никто из людей и животных не пострадал.


Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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