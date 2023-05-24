Водителя мусоровоза в Ивделе приговорили к принудительным работам за смертельное ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Ивделя на два года приговорили к принудительным работам. Летом прошлого года он управлял мусоровозом и насмерть сбил сидевшего на дороге пешехода.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 6 июля 2022 года водитель мусоровоза «ЗИЛ КО 440-4» ехал по улице 60 лет ВЛКСМ в поселке Оус Ивдельского городского округа. Свернув на улицу Вокзальную, водитель заметил пешехода, сидевшего на проезжей части и мешавшего проезду. Водитель остановился и попросил освободить дорогу, однако мужчина проигнорировал его требование.Тогда водитель начал движение, в результате чего зацепил пешехода автомобилем и протащил его некоторое расстояние. В ДТП потерпевший получил множественные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.Водитель мусоровоза не признал свою вину. Ивдельский городской суд назначил ему два года лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 53.1 УК РФ наказание заменили на два года принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Также мужчину на два с половиной года лишили водительских прав.