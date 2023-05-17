За сентябрьское смертоносное ДТП под Берёзовским перед судом предстанет челябинец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Готовы к рассмотрению в суде материалы дела о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузовика. Оно случилось в сентябре прошлого года и унесло жизнь женщины.Следователи и прокуратура города Берёзовский виновным в аварии считают 51-летнего жителя Челябинской области. Именно он сидел за рулём грузового автомобиля марки «МАЗ» в тот злополучный день. Во время движения по Екатеринбургской кольцевой дороги мужчина пытался поднять пачку сигарет, которая упала на пол салона машины. Нескольких секунд, на которые дорога пропала из поля зрения наклонившегося водителя, оказалось достаточно, чтобы случилась беда. «МАЗ» выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехал микроавтобус.Микроавтобус вёз верующих, которые после посещения храма возвращались в родной Челябинск. Одну из паломниц ангел-хранитель не уберёг — «МАЗ» оборвал жизнь женщины.Следствие по данному ДТП закончено, материалы подготовлены прокуратурой Берёзовского и переданы в суд. После процесса, вполневероятно, водитель «МАЗа» уедет в «места не столько отдалённые» лет на 5. По крайней мере, статья, по которой его будут судить, максимальным наказанием предполагает именно такое.