В жутком ДТП под Верхней Пышмой серьёзно пострадала спорстменка

«Девушка отказывалась пить, она не могла от шока произнести ни слова. У тренера на секундомере бежало время, скорее всего, это было какое-то соревнование», — приводит слова очевидца ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На загородной трассе возле Верхней Пышмы произошло ДТП с участием грузовой фуры, легковушки и велосипедистки. К сожалению без серьёзных травм не обошлось.Молодая велосипедистка ехала по трассе с командой сопровождения, которая находилась в следовавшем рядом с ней легковом автомобиле. Следовавшая на большой скорости фура пошла на обгон, сбила велосипедистку, а машину тренерского состава сбросила в кювет.Пока не сообщается, что стало с людьми, находившимися в момент столкновения в легковушке, но велосипедистка сильно травмирована. С места ДТП её увозили на машине «Скорой помощи».На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося выясняются.