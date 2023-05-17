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В жутком ДТП под Верхней Пышмой серьёзно пострадала спорстменка

18.59 Четверг, 25 мая 2023
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
На загородной трассе возле Верхней Пышмы произошло ДТП с участием грузовой фуры, легковушки и велосипедистки. К сожалению без серьёзных травм не обошлось.

Молодая велосипедистка ехала по трассе с командой сопровождения, которая находилась в следовавшем рядом с ней легковом автомобиле. Следовавшая на большой скорости фура пошла на обгон, сбила велосипедистку, а машину тренерского состава сбросила в кювет.

Пока не сообщается, что стало с людьми, находившимися в момент столкновения в легковушке, но велосипедистка сильно травмирована. С места ДТП её увозили на машине «Скорой помощи».

«Девушка отказывалась пить, она не могла от шока произнести ни слова. У тренера на секундомере бежало время, скорее всего, это было какое-то соревнование», — приводит слова очевидца ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».


На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося выясняются.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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