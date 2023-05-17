Возрастное ограничение 18+
В жутком ДТП под Верхней Пышмой серьёзно пострадала спорстменка
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
На загородной трассе возле Верхней Пышмы произошло ДТП с участием грузовой фуры, легковушки и велосипедистки. К сожалению без серьёзных травм не обошлось.
Молодая велосипедистка ехала по трассе с командой сопровождения, которая находилась в следовавшем рядом с ней легковом автомобиле. Следовавшая на большой скорости фура пошла на обгон, сбила велосипедистку, а машину тренерского состава сбросила в кювет.
Пока не сообщается, что стало с людьми, находившимися в момент столкновения в легковушке, но велосипедистка сильно травмирована. С места ДТП её увозили на машине «Скорой помощи».
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося выясняются.
Молодая велосипедистка ехала по трассе с командой сопровождения, которая находилась в следовавшем рядом с ней легковом автомобиле. Следовавшая на большой скорости фура пошла на обгон, сбила велосипедистку, а машину тренерского состава сбросила в кювет.
Пока не сообщается, что стало с людьми, находившимися в момент столкновения в легковушке, но велосипедистка сильно травмирована. С места ДТП её увозили на машине «Скорой помощи».
«Девушка отказывалась пить, она не могла от шока произнести ни слова. У тренера на секундомере бежало время, скорее всего, это было какое-то соревнование», — приводит слова очевидца ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося выясняются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».