Toyota Camry залетела под КамАЗ на ЕКАД



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На втором километре Екатеринбургской кольцевой автодороге Toyota Camry залетела под КамАЗ. ДТП произошло вчера, 24 мая.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Toyota Camry ехал со стороны Объездной в сторону ЕКАД, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося КамАЗа и столкнулся с ним.В результате ДТП водителя легковушки доставили в горбольницу №36 с переломом правой ноги.