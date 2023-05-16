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Toyota Camry залетела под КамАЗ на ЕКАД
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На втором километре Екатеринбургской кольцевой автодороге Toyota Camry залетела под КамАЗ. ДТП произошло вчера, 24 мая.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Toyota Camry ехал со стороны Объездной в сторону ЕКАД, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося КамАЗа и столкнулся с ним.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП водителя легковушки доставили в горбольницу №36 с переломом правой ноги.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Toyota Camry ехал со стороны Объездной в сторону ЕКАД, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося КамАЗа и столкнулся с ним.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП водителя легковушки доставили в горбольницу №36 с переломом правой ноги.
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