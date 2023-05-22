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На детской площадке в Екатеринбурге ребенок сорвался с высокой горки
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На детской площадке в Академическом районе Екатеринбурга ребенок сорвался с высокой горки и сломал ногу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По предварительным данным, сегодня мальчик 2011 года рождения во дворе дома №41/2 на улице Академика Парина сорвался с высокой горки, установленной на детской игровой площадке.
В результате ребенок получил перелом голени. Мальчика доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Прокуратура проводит проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства при установке горки, в том числе на предмет ее безопасности.
По предварительным данным, сегодня мальчик 2011 года рождения во дворе дома №41/2 на улице Академика Парина сорвался с высокой горки, установленной на детской игровой площадке.
В результате ребенок получил перелом голени. Мальчика доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Прокуратура проводит проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства при установке горки, в том числе на предмет ее безопасности.
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