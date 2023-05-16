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В Горном Щите водитель Mercedes сбил восьмилетнего велосипедиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В поселке Горный Щит в Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло сегодня в 12.55 на улице Горнощитской.
По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz ехал по прилегающей территории со стороны переулка Драгунский в сторону улицы Буденного и сбил велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили с травмами в детскую больницу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 41-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что видел, как велосипедист едет навстречу. По его словам, когда мальчик проезжал справа от машины, то отпустил руль велосипеда и упал на заднюю часть автомобиля.
По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz ехал по прилегающей территории со стороны переулка Драгунский в сторону улицы Буденного и сбил велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили с травмами в детскую больницу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 41-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что видел, как велосипедист едет навстречу. По его словам, когда мальчик проезжал справа от машины, то отпустил руль велосипеда и упал на заднюю часть автомобиля.
«На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения – опьянение не установлено»,
– добавили в ГИБДД.
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