В Горном Щите водитель Mercedes сбил восьмилетнего велосипедиста





– добавили в ГИБДД. «На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения – опьянение не установлено»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Горный Щит в Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло сегодня в 12.55 на улице Горнощитской.По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz ехал по прилегающей территории со стороны переулка Драгунский в сторону улицы Буденного и сбил велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении.В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили с травмами в детскую больницу.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 41-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что видел, как велосипедист едет навстречу. По его словам, когда мальчик проезжал справа от машины, то отпустил руль велосипеда и упал на заднюю часть автомобиля.