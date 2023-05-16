Накануне в ДТП на Уралмаше сбили ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник вечером, 22 мая, в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга на дороге пострадала девочка. Её сбил автомобиль отечественного производства.Дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка было зафиксировано в 19:05 на улице Индустрии. Пешеходка 8 лет от роду находилась во дворе одного из жилых домов. Наезд на неё совершил 52-летний мужчина, управлявший машиной «Лада-211340». Солидный стаж водителя в 30 лет не помог вовремя среагировать на попытавшуюся перейти дворовую дорогу девочку.Столкновение с машиной для ребёнка без последствий не обошлось. С сильными болями в ноге она с места происшествия была доставлена в больницу. По сообщению отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, врачи обнаружили у неё перелом лодыжки.