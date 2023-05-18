Пожарные Нижнего Тагила спасли из ночного пожара женщину с ребёнком

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в одном из жилых домов Нижнего Тагила произошёл пожар. И хоть огонь не успел распространиться сколько-нибудь широко, хозяйка жилища успела отравиться продуктами горения.Общая площадь пожара в доме №13 на нижнетагильской улице Ильича составила всего 6 квадратных метров. И пожарным понадобилось каких-то 3 минуты, чтобы победить языки пламени. Однако, огонь успел подпортить мебель и личные вещи владельцев, «облизать» стены, балкон и «оконную раму». А что хуже всего, дымом от горящих вещей довольно сильно надышалась проживающая в данной квартире 41-летняя женщина. Первым делом пожарные эвакуировали её и проживающую с ней дочь.Напомним, что именно едкий дым чаще всего становится причиной гибели людей и животных в бытовых пожарах. В данном случае обошлось без трагедий, но — как сообщает нижнетагильское информационное агентство «Все новости» — надышавшаяся дыма женщина находилась в состоянии средней тяжести и её пришлось госпитализировать.Причины ночного пожара в Нижнем Тагиле устанавливаются. По предварительной версии, огонь вышел из-под контроля из-за неосторожного с ним обращения.