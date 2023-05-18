В Серове начальник МЧС задержал предполагаемую поджигательницу





– рассказал огнеборец. «Мы с женой ехали в гараж забрать вещи. В этот момент я обратил внимание на человека, который шел в сторону гаражей. Я зашел в гараж, и тут забегает жена и говорит, что за гаражами пожар. Тут же я позвонил в пожарную часть и пошел искать поджигателя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове начальник отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 6-го пожарно-спасательного отряда МЧС по Свердловской области Роман Кутявин задержал женщину, подозреваемую в поджоге. Является ли задержанная поджигательницей установит полиция. Инцидент произошел 18 мая.По его словам, за короткий срок огонь охватил достаточно большую площадь. За гаражами горели мусор и сухостой и создавалась угроза перехода огня на лес.Рядом с очагом пожара Роман Кутявин никого не заметил. Тогда он добежал до автосервиса, находившегося неподалеку, где спросил работников, не видели ли они кого-нибудь. Те ответили, что не так давно мимо проходила женщина. По наводке очевидцев, мужчина догнал предполагаемую поджигательниц и вызвал полицию.