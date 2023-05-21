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В Берёзовском автобус сбил молодого человека, но это не точно

18.24 Понедельник, 22 мая 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В одном из пабликов города Берёзовский появилось сообщение о том, что сегодня автобус сбил молодого пешехода. Но в ГИБДД города такой информацией не обладают.

Сообщение оставил один из подписчиков ВК-группы «Берёзовский. Новости золотого города». Он пишет, что стал свидетелем ДТП в 13:35. По его утверждению, случилось оно на перекрёстке улиц Строителей и Косых. Водитель автобуса, следующего по 10 маршруту, сбил мужчину в очках, которому на вид от 20 до 30 лет.

«Автобус только выехал с автостанции. И не остановился даже , удар был очень сильный, парень отлетел и резко поднялся — видимо шок», — пишет подписчик.


Однако, в местной Госавтоинспекции эту информацию журналистам издания «Новости золотого города» подтвердить не смогли. Там лишь сообщили, что обращений по данному факту к ним не поступало.

Можно было бы списать историю со сбитым пешеходом и сбежавшим автобусом на чью-то бурную фантазию, если бы не одно «но». Очень быстро под сообщением об этом ДТП появился комментарий, подтверждающий все описанное.

«Была очевидцем. Кто этот водитель? Давно его пора уже увольнять. Резко, очень опасно тормозит всегда. Едет так, как будто всегда опаздывает, гоняет. Особенно страшно на поворотах. Считаю что это нельзя спускать с рук! Даже не остановился, когда сбил пешехода. Хотя бы убедиться, что с ним всё в порядке».


Так что, судя по всему, ДТП всё же имело место в Берёзовском. Но пострадавший по какой-то причине не захотел сообщать о нём в правоохранительные органы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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