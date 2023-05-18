В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей





– рассказали в полиции. «В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено очередное уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до пяти лет лишения свободы. Фигурант помещен под стражу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух автомобилей на улице Восточной, в районе дома №68. Его удалось поймать сразу после поджога, благодаря очевидцу, который успел его сфотографировать. Снимки он передал полиции.Инцидент произошел 18 мая, около 10.50. Тогда в результате поджога сгорели Volkswagen Touareg и Passat, припаркованные во дворе. В тот день предполагаемого поджигателя заметили патрульные, которые были переданы ориентировки подозреваемого. Они задержали мужчину и доставили его в отдел полиции №7 Октябрьского района для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-группе УМВД.Уже в отделении выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества. В 2017 году он был осужден за 41 эпизод поджогов автомобилей на территории Екатеринбурга и Арамили.