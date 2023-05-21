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Прокуратура начала проверку по факту гибели разнорабочего на стройке в уральской столице
Происшествия
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура начала проверку по факту гибели разнорабочего при производстве земляных работ по строительству магистральных сетей на улице Академика Парина в Екатеринбурге.
В ведомстве обещали становить ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности при производстве строительных работ, а также дать оценку действиям ответственным за соблюдение требований законодательства об охране труда.
Помимо этого, сейчас выясняется правовой статус погибшего, а именного являлся ли он сотрудником строительной организации, работавшим по трудовому договору, или был привлечен к работам на основании гражданско-правового договора.
«По имеющейся на данный момент информации, смерть произошла вследствие удара по голове ковшом экскаватора»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В ведомстве обещали становить ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности при производстве строительных работ, а также дать оценку действиям ответственным за соблюдение требований законодательства об охране труда.
Помимо этого, сейчас выясняется правовой статус погибшего, а именного являлся ли он сотрудником строительной организации, работавшим по трудовому договору, или был привлечен к работам на основании гражданско-правового договора.
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