Прокуратура начала проверку по факту гибели разнорабочего на стройке в уральской столице





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. «По имеющейся на данный момент информации, смерть произошла вследствие удара по голове ковшом экскаватора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура начала проверку по факту гибели разнорабочего при производстве земляных работ по строительству магистральных сетей на улице Академика Парина в Екатеринбурге.В ведомстве обещали становить ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности при производстве строительных работ, а также дать оценку действиям ответственным за соблюдение требований законодательства об охране труда.Помимо этого, сейчас выясняется правовой статус погибшего, а именного являлся ли он сотрудником строительной организации, работавшим по трудовому договору, или был привлечен к работам на основании гражданско-правового договора.