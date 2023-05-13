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На тушение пожара под Екатеринбургом объявили сбор волонтеров

13.28 Понедельник, 22 мая 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили сбор волонтеров на тушение пожара под Екатеринбургом в районе поселка Северка. С собой просят брать, если есть, лопаты, топоры, бензопилы, тары под воду, распылители и жидкое мыло – его добавляют в воду в небольшом количестве для большей эффективности в тушении.

Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола».

С собой должна быть специальная экипировка:
– Наличие РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) приветствуется;
– Маски/полумаски с фильтрами класса А1 В1 Е1 и выше;
– Плотная х/б одежда, головной убор, рукавицы/перчатки. Все части тела должны быть закрыты;
– Обувь на толстой подошве. Резиновые сапоги исключаются.

С собой также просят брать еду и напитки.

Отмечается, что заехать к месту пожара можно с 53-го километра ЕКАД (координаты: 56.877418, 60.368791). Телефон для связи: +7-(953)-056-94-64 (Алексей).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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