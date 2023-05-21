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Три человека пострадали в ДТП на улице Проезжей в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Вчера, 21 мая, в Екатеринбурге на улице Проезжей, рядом с домом №28, столкнулись Lada Priora, Volkswagen Golf и Honda Civic. В результате аварии пострадали три человека, один из которых несовершеннолетний.
По предварительным данным, 19-летний водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную волосу, где столкнулся с Volkswagen, от удара с которым его машину отбросило на Honda. Установлено, что его стаж вождения был всего девять месяцев.
Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП пострадали 52-летняя водительница Volkswagen и ее 11-летний пассажир, а также 20-летний пассажир Honda. Их с различными травмами доставили в больницу.
По предварительным данным, 19-летний водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную волосу, где столкнулся с Volkswagen, от удара с которым его машину отбросило на Honda. Установлено, что его стаж вождения был всего девять месяцев.
Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП пострадали 52-летняя водительница Volkswagen и ее 11-летний пассажир, а также 20-летний пассажир Honda. Их с различными травмами доставили в больницу.
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