Три человека пострадали в ДТП на улице Проезжей в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 21 мая, в Екатеринбурге на улице Проезжей, рядом с домом №28, столкнулись Lada Priora, Volkswagen Golf и Honda Civic. В результате аварии пострадали три человека, один из которых несовершеннолетний.По предварительным данным, 19-летний водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную волосу, где столкнулся с Volkswagen, от удара с которым его машину отбросило на Honda. Установлено, что его стаж вождения был всего девять месяцев.Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП пострадали 52-летняя водительница Volkswagen и ее 11-летний пассажир, а также 20-летний пассажир Honda. Их с различными травмами доставили в больницу.