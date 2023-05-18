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В Свердловской области горят почти 3,5 тысячи гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, по последним данным, действует 35 природных пожаров на общей площади почти 3,5 тысячи гектара. Из них 12 пожаров на площади 2,1 локализованы и не распространяются.
Как сообщают в департаменте информационной политики, за минувшие сутки Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3 963 гектара.
Самые крупные возгорания потушили:
– в Сухом Логу на площади две тысячи гектаров;
– в Режевском городском округе на площади одна тысяча гектаров;
– в Горноуральском городском округе на площади 414 гектаров;
– в Артёмовском городском округе на площади 300 гектаров;
– в Гаринском городском округе на площади 120 гектаров;
– в Алапаевске на площади 22 гектара.
Борьбу с огнем продолжают вести более 1200 человек. В тушении задействовано свыше 240 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха днем будет подниматься до +28°C. Высока вероятность, что пожары будут разрастаться»,
– пишет телеграм-канал «Не для протокола».
Как сообщают в департаменте информационной политики, за минувшие сутки Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3 963 гектара.
Самые крупные возгорания потушили:
– в Сухом Логу на площади две тысячи гектаров;
– в Режевском городском округе на площади одна тысяча гектаров;
– в Горноуральском городском округе на площади 414 гектаров;
– в Артёмовском городском округе на площади 300 гектаров;
– в Гаринском городском округе на площади 120 гектаров;
– в Алапаевске на площади 22 гектара.
Борьбу с огнем продолжают вести более 1200 человек. В тушении задействовано свыше 240 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.
«Вчера на пожарах работало 6 бортов, всего произведено 56 сбросов – это в общей сложности 533 тонны воды»,
– рассказали в ДИПе.
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