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В Свердловской области горят почти 3,5 тысячи гектаров леса

09.28 Понедельник, 22 мая 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, по последним данным, действует 35 природных пожаров на общей площади почти 3,5 тысячи гектара. Из них 12 пожаров на площади 2,1 локализованы и не распространяются.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха днем будет подниматься до +28°C. Высока вероятность, что пожары будут разрастаться»,

– пишет телеграм-канал «Не для протокола».


Как сообщают в департаменте информационной политики, за минувшие сутки Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3 963 гектара.

Самые крупные возгорания потушили:
– в Сухом Логу на площади две тысячи гектаров;
– в Режевском городском округе на площади одна тысяча гектаров;
– в Горноуральском городском округе на площади 414 гектаров;
– в Артёмовском городском округе на площади 300 гектаров;
– в Гаринском городском округе на площади 120 гектаров;
– в Алапаевске на площади 22 гектара.

Борьбу с огнем продолжают вести более 1200 человек. В тушении задействовано свыше 240 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

«Вчера на пожарах работало 6 бортов, всего произведено 56 сбросов – это в общей сложности 533 тонны воды»,

– рассказали в ДИПе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:03 В Екатеринбурге более десяти кубометров пластика из «оранжевых сеток» отправили на сортировку
09:28 В Свердловской области горят почти 3,5 тысячи гектаров леса
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17:30 Бастрыкин взял на контроль расследование гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке
17:14 В Свердловской области ожидаются грозы и жара 29°C
16:09 Водитель спровоцировал аварию на свердловской трассе из-за плохого самочувствия
15:41 После гибели трехлетнего мальчика в свердловском поселке Ертарский возбудили уголовное дело
14:51 В Екатеринбурге на Уралмаше произошла погоня со стрельбой
14:07 В свердловском Минздраве призвали при появлении кашля из-за дыма обращаться за медпомощью
13:07 Пропавшего в свердловском поселке трехлетнего мальчика нашли мертвым
12:26 В пожаре под Екатеринбургом заподозрили четырех подростков
11:23 В ДТП с участием цементовоза на Серовском тракте погиб человек
11:02 Уральскую столицу вновь накрыло густым смогом
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