В Свердловской области горят почти 3,5 тысячи гектаров леса





– пишет телеграм-канал «Не для протокола». «По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха днем будет подниматься до +28°C. Высока вероятность, что пожары будут разрастаться»,





– рассказали в ДИПе. «Вчера на пожарах работало 6 бортов, всего произведено 56 сбросов – это в общей сложности 533 тонны воды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по последним данным, действует 35 природных пожаров на общей площади почти 3,5 тысячи гектара. Из них 12 пожаров на площади 2,1 локализованы и не распространяются.Как сообщают в департаменте информационной политики, за минувшие сутки Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3 963 гектара.Самые крупные возгорания потушили:– в Сухом Логу на площади две тысячи гектаров;– в Режевском городском округе на площади одна тысяча гектаров;– в Горноуральском городском округе на площади 414 гектаров;– в Артёмовском городском округе на площади 300 гектаров;– в Гаринском городском округе на площади 120 гектаров;– в Алапаевске на площади 22 гектара.Борьбу с огнем продолжают вести более 1200 человек. В тушении задействовано свыше 240 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.