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Водитель спровоцировал аварию на свердловской трассе из-за плохого самочувствия
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 21 мая, в Свердловской области на 318-м километре трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись легковой автомобиль Suzuki и пассажирский автобус YOTONG. По предварительным данным, водителю легковушки стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водителя Suzuki с травмами различной степени тяжести доставили в ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница». В машине он был один. Водитель и десять пассажиров YOTONG в аварии не пострадали.
В результате ДТП автобус и легкой автомобиль перегородили одну из полос движения. В связи с этим на участке трассы организованно реверсивное движение.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водителя Suzuki с травмами различной степени тяжести доставили в ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница». В машине он был один. Водитель и десять пассажиров YOTONG в аварии не пострадали.
В результате ДТП автобус и легкой автомобиль перегородили одну из полос движения. В связи с этим на участке трассы организованно реверсивное движение.
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