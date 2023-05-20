Водитель спровоцировал аварию на свердловской трассе из-за плохого самочувствия

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 21 мая, в Свердловской области на 318-м километре трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись легковой автомобиль Suzuki и пассажирский автобус YOTONG. По предварительным данным, водителю легковушки стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водителя Suzuki с травмами различной степени тяжести доставили в ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница». В машине он был один. Водитель и десять пассажиров YOTONG в аварии не пострадали.В результате ДТП автобус и легкой автомобиль перегородили одну из полос движения. В связи с этим на участке трассы организованно реверсивное движение.