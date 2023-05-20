



– приводит слова Андрея издание. «Вышли крепкие ребята и со словами: "Выходите на*****, убью вас сейчас", попытались вытащить нас из машины. У одного увидел в руках пистолет. Я испугался и сдал назад, выгнув дверь своей машины об их Land Cruiser, с номером 400. Нападавшие начали стрелять. Выпустили не меньше восьми пуль. Одна вошла в подголовник моего пассажира»,





– рассказали в полиции. «Оба участника написали заявления в территориальный ОВД. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше произошла погоня со стрельбой. Минувшей ночью, около 03.00, несколько автомобилей, как утверждается, с регистрационными номерами «400» преследовали и попутно обстреливали черную машину Kia Ceed. Полиция проводит проверку.Как сообщает портал 66.RU, все началось рядом с домом №37 на улице Победы, где хозяин преследуемой машины Андрей вместе со своим другом решили остановиться. Со слов владельца черной Kia Ceed, когда он «залипал» в свой телефон, а его друг дремал, их неожиданно с двух сторон заблокировали два черных автомобиля.Хозяин Kia попытался уехать от агрессивно настроенных мужчин. Погоня, как пишет портал, велась сначала по улице Победы, потом на проспекте Космонавтов и завершилось на площади Первой пятилетки. Уже там их встретили друзья Андрея, «дополнительные силы оппонентов» и полиция. Утверждается, что там произошла еще одна потасовка. Позже сотрудники полиции изъяли с места происшествия пять гильз.В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщают, что информация по факту конфликтной ситуации зарегистрирована в отделе полиции №15, а также утверждают, что их сотрудникам удалось пресечь возможную драку. Помимо этого, они установили, что конфликт произошел из-за порчи рекламных баннеров.