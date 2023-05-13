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В пожаре под Екатеринбургом заподозрили четырех подростков
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 20 мая, один из «Добровольцев быстрого реагирования» во время прогулки с собакой в лесу под Екатеринбургом, где заканчивается Калиновский лесопарк и начинается верхнепышминский лес, обнаружил новый очаг пожара и четырех подростков рядом.
Волонтер сразу заподозрил ребят в поджоге. На вид им было 16 лет.
Там также добавили, что вечером, около 20.00, командой из четырех человек они приехали на место, чтобы убедиться в том, что пожар локализирован. Сообщается, что его площадь составила 400 квадратных метров. Со слов добровольцев, очаг был хорошо полит водой из пожарной машины, однако они еще раз пролили места, где заметили дым.
Волонтер сразу заподозрил ребят в поджоге. На вид им было 16 лет.
«Одного из них он задержал и доставил в отделение полиции. Составлен протокол, ведется расследование. Большое спасибо за активность и за смелость»,
– рассказали в телеграм-канале волонтерской организации.
Там также добавили, что вечером, около 20.00, командой из четырех человек они приехали на место, чтобы убедиться в том, что пожар локализирован. Сообщается, что его площадь составила 400 квадратных метров. Со слов добровольцев, очаг был хорошо полит водой из пожарной машины, однако они еще раз пролили места, где заметили дым.
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