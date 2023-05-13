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В пожаре под Екатеринбургом заподозрили четырех подростков

12.26 Воскресенье, 21 мая 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 20 мая, один из «Добровольцев быстрого реагирования» во время прогулки с собакой в лесу под Екатеринбургом, где заканчивается Калиновский лесопарк и начинается верхнепышминский лес, обнаружил новый очаг пожара и четырех подростков рядом.

Волонтер сразу заподозрил ребят в поджоге. На вид им было 16 лет.

«Одного из них он задержал и доставил в отделение полиции. Составлен протокол, ведется расследование. Большое спасибо за активность и за смелость»,

– рассказали в телеграм-канале волонтерской организации.


Там также добавили, что вечером, около 20.00, командой из четырех человек они приехали на место, чтобы убедиться в том, что пожар локализирован. Сообщается, что его площадь составила 400 квадратных метров. Со слов добровольцев, очаг был хорошо полит водой из пожарной машины, однако они еще раз пролили места, где заметили дым.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

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10:01 На территории Свердловской области продолжают действовать 32 природных пожара
09:28 У екатеринбурженки из-за незакрытой двери убежала малолетняя дочь
17:27 На свердловской станции Монзино под поезд попала 37-летняя женщина
16:42 Более 400 дел возбудили против жителей Свердловской области за нарушения противопожарного режима
16:06 Лимоны с вредителем прибыли в Свердловскую область из Африки
15:46 В уральской столице ищут 89-летнего пенсионера, пропавшего накануне
15:04 На свердловской трассе Екатеринбург – Курган насмерть разбился мотоциклист
13:55 Екатеринбурженке в ходе дорожного конфликта случайно повредили машину
13:15 В Екатеринбурге 11-летний мальчик неудачно упал в овраг и повредил ногу
12:09 В свердловском поселке Ертарский 19 мая пропал трехлетний мальчик
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11:18 Две недели проработал новый главврач в Нижнетуринской городской больнице
10:29 В Свердловской области продолжает действовать 31 природный пожар
09:30 Свердловские власти продлили запрет на охоту до 1 июня
21:26 «ЗооЗащита» проведёт воскресный фестиваль в парке Маяковского
20:27 Стали известны подробности жуткой находки в лесу Верхней Пышмы
19:47 В Нижнем Тагиле открылась региональная выставка ювелирных шедевров
19:10 Пьяный заезд жительницы Первоуральска закончился в пруду
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