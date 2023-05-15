На свердловской станции Монзино под поезд попала 37-летняя женщина





– рассказали в пресс-службе ведомства. «В результате наезда пассажирского поезда сообщением "Качканар – Екатеринбург" произошло смертельное травмирование женщины, 1986 года рождения. Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 мая, на станции Монзино Свердловской железной дороги под поезд попала 37-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.Для координации полиции на место выезжал ответственный дежурный прокурор. По факту происшествия начата проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.