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На свердловской станции Монзино под поезд попала 37-летняя женщина
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 20 мая, на станции Монзино Свердловской железной дороги под поезд попала 37-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Для координации полиции на место выезжал ответственный дежурный прокурор. По факту происшествия начата проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«В результате наезда пассажирского поезда сообщением "Качканар – Екатеринбург" произошло смертельное травмирование женщины, 1986 года рождения. Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось»,
– рассказали в пресс-службе ведомства.
Для координации полиции на место выезжал ответственный дежурный прокурор. По факту происшествия начата проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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