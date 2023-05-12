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На свердловской трассе Екатеринбург – Курган насмерть разбился мотоциклист
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Свердловской области на 92-й километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла смертельная авария, в результате которой погиб мотоциклист. Он не выжил несмотря на то, что на нем был мотошлем.
По предварительным данным, водительница Chery не убедилась в безопасности маневра, когда делала разворот, в результате чего допустила столкновение с мотоциклом, ехавшем в попутном направлении. От удара мотоцикл опрокинулся, а автомобиль съехал в левый кювет.
В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водительница Chery не убедилась в безопасности маневра, когда делала разворот, в результате чего допустила столкновение с мотоциклом, ехавшем в попутном направлении. От удара мотоцикл опрокинулся, а автомобиль съехал в левый кювет.
В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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