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Екатеринбурженке в ходе дорожного конфликта случайно повредили машину
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительнице Екатеринбурге случайно повредили машину во время разборок двух автомобилистов. По словам девушки, водители не смогли разъехаться и стали решать дилемму кулаками. В какой-то момент, с ее слов, один из них достал, предположительно, пневматический пистолет и стал стрелять.
Инцидент произошел вчера, 19 мая, около 18.30 во дворе на проспекте Космонавтов, 45в. В результате конфликта, как предполагает хозяйка поврежденного автомобиля, одна пуля попала в заднее стекло ее машины. Об этом она рассказала сообществу «Уралмаш-Эльмаш».
В пресс-группе полиции сообщили, что информация о конфликте между водителями поступила в отдел полиции № 15 Орджоникидзевского района. В настоящее время участковые устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, заявили в УМВД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел вчера, 19 мая, около 18.30 во дворе на проспекте Космонавтов, 45в. В результате конфликта, как предполагает хозяйка поврежденного автомобиля, одна пуля попала в заднее стекло ее машины. Об этом она рассказала сообществу «Уралмаш-Эльмаш».
В пресс-группе полиции сообщили, что информация о конфликте между водителями поступила в отдел полиции № 15 Орджоникидзевского района. В настоящее время участковые устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, заявили в УМВД по Екатеринбургу.
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