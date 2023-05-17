Екатеринбурженке в ходе дорожного конфликта случайно повредили машину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительнице Екатеринбурге случайно повредили машину во время разборок двух автомобилистов. По словам девушки, водители не смогли разъехаться и стали решать дилемму кулаками. В какой-то момент, с ее слов, один из них достал, предположительно, пневматический пистолет и стал стрелять.Инцидент произошел вчера, 19 мая, около 18.30 во дворе на проспекте Космонавтов, 45в. В результате конфликта, как предполагает хозяйка поврежденного автомобиля, одна пуля попала в заднее стекло ее машины. Об этом она рассказала сообществу «Уралмаш-Эльмаш».В пресс-группе полиции сообщили, что информация о конфликте между водителями поступила в отдел полиции № 15 Орджоникидзевского района. В настоящее время участковые устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, заявили в УМВД по Екатеринбургу.