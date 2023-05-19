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В Свердловской области продолжает действовать 31 природный пожар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По последним данным, на территории Свердловской области продолжает действовать 31 пожар, из которых 10 были локализованы на площади 394 гектара и не распространяются. Общая площадь пожаров по итогам 19 мая составила 1,1 тысячи гектаров.
Помимо этого, известно, что за минувшие сутки огнеборцы потушили 13 лесных пожаров. В том числе были потушены:
– в Артёмовском городском округе на площади 264 гектара;
– в Гаринском городском округе на площади 100 гектаров;
– в Тугулымском районе на площади 76 гектаров;
– в Байкаловском районе на площади 20,4 гектара.
Борьбу с огнем ведут более тысячи человек, привлечено порядка 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. На текущий момент угрозы для населенных пунктов нет.
Помимо этого, известно, что за минувшие сутки огнеборцы потушили 13 лесных пожаров. В том числе были потушены:
– в Артёмовском городском округе на площади 264 гектара;
– в Гаринском городском округе на площади 100 гектаров;
– в Тугулымском районе на площади 76 гектаров;
– в Байкаловском районе на площади 20,4 гектара.
«Вчера в тушении пожаров были задействованы 7 бортов авиации РСЧС, которые сделали 139 сбросов воды, что составляет 767 тонн»,
– рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Борьбу с огнем ведут более тысячи человек, привлечено порядка 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. На текущий момент угрозы для населенных пунктов нет.
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