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В Екатеринбурге эвакуировали школу №138 на Эльмаше
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали №138 школу на Эльмаше, как утверждается, из-за сообщения о минировании. Всех учеников и сотрудников вывели на улицу и попросили отойти от школы. Об этом пишут местные СМИ.
Также по его данным, эвакуировали поликлинику №1. Там эвакуация произошла якобы из-за оставленного неподалеку чемодана. Внутри него полицейские ничего не обнаружили.
Информационная агентства URA.RU, ссылаясь на свои источники, также заявило, что причиной эвакуации в школе стало сообщение о минировании.
В городском департаменте образования «КП-Екатеринбург» сообщили, что сейчас учебные заведения обзванивают неизвестные лица. Там также добавили, что эвакуацию стараются не проводить, но помещения обещали осмотреть.
В полиции ситуацию еще не прокомментировали.
«Вероятно, заминировали. Сообщили не записью о пожаре, а просто голосом о том, что нужно эвакуироваться, и отойти на 500 метров от здания»,
– приводит слова учеников портал Е1.
Также по его данным, эвакуировали поликлинику №1. Там эвакуация произошла якобы из-за оставленного неподалеку чемодана. Внутри него полицейские ничего не обнаружили.
Информационная агентства URA.RU, ссылаясь на свои источники, также заявило, что причиной эвакуации в школе стало сообщение о минировании.
В городском департаменте образования «КП-Екатеринбург» сообщили, что сейчас учебные заведения обзванивают неизвестные лица. Там также добавили, что эвакуацию стараются не проводить, но помещения обещали осмотреть.
В полиции ситуацию еще не прокомментировали.
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