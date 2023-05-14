В Екатеринбурге эвакуировали школу №138 на Эльмаше





– приводит слова учеников портал Е1. «Вероятно, заминировали. Сообщили не записью о пожаре, а просто голосом о том, что нужно эвакуироваться, и отойти на 500 метров от здания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали №138 школу на Эльмаше, как утверждается, из-за сообщения о минировании. Всех учеников и сотрудников вывели на улицу и попросили отойти от школы. Об этом пишут местные СМИ.Также по его данным, эвакуировали поликлинику №1. Там эвакуация произошла якобы из-за оставленного неподалеку чемодана. Внутри него полицейские ничего не обнаружили.Информационная агентства URA.RU, ссылаясь на свои источники, также заявило, что причиной эвакуации в школе стало сообщение о минировании.В городском департаменте образования «КП-Екатеринбург» сообщили, что сейчас учебные заведения обзванивают неизвестные лица. Там также добавили, что эвакуацию стараются не проводить, но помещения обещали осмотреть.В полиции ситуацию еще не прокомментировали.