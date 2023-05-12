Опытному водителю оторвало руку в ДТП в селе Логиново

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня днём в селе Логиново Белоярского района Свердловской области произошло опрокидывание крупнотоннажного грузового автомобиля. В результате аварии водитель грузовика лишился руки.Грузовик иностранного производства марки «Renault Magnum» двигался из Кургана в Екатеринбург. В качестве груза он вёз консервы с тушёнкой и кормом для животных. Проезжая по территории села Логиново, тяжёлая махина съехала с дороги, снесла две бетонные опоры линии энергоподач и опрокинулась.На место происшествия помимо инспекторов ГИБДД выехала карета «Скорой помощи». Прибывшие медики обнаружили, что у 50-летнего водителя оторвана левая рука. После оказания первой помощи его срочно доставили в больницу №36 города Екатеринбурга.Причины произошедшего выясняются, но уже известно, что у крупнотоннажника обнаружена поломка — неисправный тахограф, который устанавливается для регистрации скорости и прочих данных. Про водителя сообщается, что это опытный человек, чей стаж вождения составляет 26 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался 3 раза.