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Житель Нижнего Тагила погиб во вчерашнем пожаре
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Накануне, 17 мая, в Нижнем Тагиле произошёл пожар, в результате которого погиб человек. В связи с этим ведётся следственная проверка, но правоохранительными органами уже озвучена предварительная версия.
Судя по всему, пожар в одной из квартир 5-этажного дома на Ленинградском проспекте произошёл из-за короткого замыкания бытового прибора, а именно — холодильника. Из искры возгорелось пламя, перекинувшееся на кухонную мебель. Такую версию изложил представителям СМИ старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
На тушение пожара были направлены три спецмашины с личным составом. Для проникновения в горящую квартиру пожарным пришлось выламывать входную дверь. Внутри они обнаружили хозяина квартиры. На тот момент мужчина был ещё жив и его срочно госпитализировали на машине «Скорой помощи». К несчастью, в лёгкие пострадавшего попало слишком много ядовитого дыма и в больнице он скончался. Сейчас его труп направлен судебным экспертам, которые проверят и уточнят причины смерти. Про погибшего известно только, что это владелец квартиры, мужчина 1981 года рождения.
Судя по всему, пожар в одной из квартир 5-этажного дома на Ленинградском проспекте произошёл из-за короткого замыкания бытового прибора, а именно — холодильника. Из искры возгорелось пламя, перекинувшееся на кухонную мебель. Такую версию изложил представителям СМИ старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
На тушение пожара были направлены три спецмашины с личным составом. Для проникновения в горящую квартиру пожарным пришлось выламывать входную дверь. Внутри они обнаружили хозяина квартиры. На тот момент мужчина был ещё жив и его срочно госпитализировали на машине «Скорой помощи». К несчастью, в лёгкие пострадавшего попало слишком много ядовитого дыма и в больнице он скончался. Сейчас его труп направлен судебным экспертам, которые проверят и уточнят причины смерти. Про погибшего известно только, что это владелец квартиры, мужчина 1981 года рождения.
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