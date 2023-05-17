Житель Нижнего Тагила погиб во вчерашнем пожаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне, 17 мая, в Нижнем Тагиле произошёл пожар, в результате которого погиб человек. В связи с этим ведётся следственная проверка, но правоохранительными органами уже озвучена предварительная версия.Судя по всему, пожар в одной из квартир 5-этажного дома на Ленинградском проспекте произошёл из-за короткого замыкания бытового прибора, а именно — холодильника. Из искры возгорелось пламя, перекинувшееся на кухонную мебель. Такую версию изложил представителям СМИ старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.На тушение пожара были направлены три спецмашины с личным составом. Для проникновения в горящую квартиру пожарным пришлось выламывать входную дверь. Внутри они обнаружили хозяина квартиры. На тот момент мужчина был ещё жив и его срочно госпитализировали на машине «Скорой помощи». К несчастью, в лёгкие пострадавшего попало слишком много ядовитого дыма и в больнице он скончался. Сейчас его труп направлен судебным экспертам, которые проверят и уточнят причины смерти. Про погибшего известно только, что это владелец квартиры, мужчина 1981 года рождения.