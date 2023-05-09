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Мотоциклист получил травму на одной из улиц Берёзовского
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Дорожно-транспортное происшествие с участием 4-колёсного «корейца» и 2-колёсного «японца» было зафиксировано утром 18 мая на одной из улиц Берёзовского. После него мотоциклист с места происшествия уезжал на «Скорой».
Столкновение автомобиля марки «Hyundai Sonata» и мотоцикла «Suzuki» произошло примерно в 8:00 в начале улицы Строителей. По предварительным данным виновником аварии был водитель легковушки — при выезде со двора жилого дома он не уступил проезжавшему мимо мотоциклу дорогу. После столкновения «железный конь» оказался на полосе встречного движения, где его дополнительно ударило ещё и автомобилем «ВАЗ-2107». При этом ездок получил травму правой ноги.
По информации берёзовской Госавтоинспекции, водитель «Hyundai Sonata» успешно прошёл проверку на трезвость. Его водительские качества вызывают большое сомнение — права он получил всего 3 года назад, но уже 13 раз успел нарушить правила дорожного движения (по крайней мере, столько раз его привлекали за это к административной ответственности).
Столкновение автомобиля марки «Hyundai Sonata» и мотоцикла «Suzuki» произошло примерно в 8:00 в начале улицы Строителей. По предварительным данным виновником аварии был водитель легковушки — при выезде со двора жилого дома он не уступил проезжавшему мимо мотоциклу дорогу. После столкновения «железный конь» оказался на полосе встречного движения, где его дополнительно ударило ещё и автомобилем «ВАЗ-2107». При этом ездок получил травму правой ноги.
По информации берёзовской Госавтоинспекции, водитель «Hyundai Sonata» успешно прошёл проверку на трезвость. Его водительские качества вызывают большое сомнение — права он получил всего 3 года назад, но уже 13 раз успел нарушить правила дорожного движения (по крайней мере, столько раз его привлекали за это к административной ответственности).
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