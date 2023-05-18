В Свердловской области задержали предполагаемого поджигателя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнесергинском муниципальном районе огнеборцы задержали предполагаемого поджигателя. Утверждается, что мужчина устроил поджог сухой растительности, в результате площадь пожара составила 270 гектаров.Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, вчера, 17 мая, в двух километрах от села Тюльгаш загорелась сухая трава. Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 12.03. Локализовать огонь спасатели смогли в 17.35, полностью пожар был ликвидирован в 20.19.В тушении пожара участвовали 22 человека и шесть единиц техники.В тот же день огнеборцами был задержан возможный поджигатель. Его передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.