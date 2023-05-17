Недовольный переводом на низкооплачиваемую должность сотрудник Уралвагонзавода ранил себя перед начальством

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший вторник, 16 мая, во время пятиминутного рапорта, который работникам зачитывало начальство, один из сотрудников Уралвагонзавода, недовольный условиями труда и переводом на низкооплачиваемую должность, якобы нанес себе ранение в области шеи.Под данным анонимного источника TagilCity.ru, нанесшего себе ранение сотрудника перевели низкооплачиваемую должность, на которой он потерял возможность обеспечивать семью и платить ипотеку. На собрании он выразил недовольство таким исходом, на что ему ответили «Не нравится – рассчитывайся», заявил собеседник издания.После этих слов мужчина, как утверждается, достал лезвие и нанес себе травму. С резаной раной в области шеи его госпитализировали в Городскую больницу №1, рассказал собеседник. По его словам, до сонной артерии оставался миллиметр. Врачи наложили ему шесть швов, сказал источник.В СУ СКР по Свердловской области, а также на самом предприятии ситуацию еще не комментировали.Подтверждения данной информации пока нет.