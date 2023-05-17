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Недовольный переводом на низкооплачиваемую должность сотрудник Уралвагонзавода ранил себя перед начальством
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В минувший вторник, 16 мая, во время пятиминутного рапорта, который работникам зачитывало начальство, один из сотрудников Уралвагонзавода, недовольный условиями труда и переводом на низкооплачиваемую должность, якобы нанес себе ранение в области шеи.
Под данным анонимного источника TagilCity.ru, нанесшего себе ранение сотрудника перевели низкооплачиваемую должность, на которой он потерял возможность обеспечивать семью и платить ипотеку. На собрании он выразил недовольство таким исходом, на что ему ответили «Не нравится – рассчитывайся», заявил собеседник издания.
После этих слов мужчина, как утверждается, достал лезвие и нанес себе травму. С резаной раной в области шеи его госпитализировали в Городскую больницу №1, рассказал собеседник. По его словам, до сонной артерии оставался миллиметр. Врачи наложили ему шесть швов, сказал источник.
В СУ СКР по Свердловской области, а также на самом предприятии ситуацию еще не комментировали.
Подтверждения данной информации пока нет.
Под данным анонимного источника TagilCity.ru, нанесшего себе ранение сотрудника перевели низкооплачиваемую должность, на которой он потерял возможность обеспечивать семью и платить ипотеку. На собрании он выразил недовольство таким исходом, на что ему ответили «Не нравится – рассчитывайся», заявил собеседник издания.
После этих слов мужчина, как утверждается, достал лезвие и нанес себе травму. С резаной раной в области шеи его госпитализировали в Городскую больницу №1, рассказал собеседник. По его словам, до сонной артерии оставался миллиметр. Врачи наложили ему шесть швов, сказал источник.
В СУ СКР по Свердловской области, а также на самом предприятии ситуацию еще не комментировали.
Подтверждения данной информации пока нет.
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